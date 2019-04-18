Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: Romanya'da tarihe tanıklık ettik
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin "Resmen tarihe tanıklık ettik. İstiklal Marşı'mızı Romanya’da 6 kez dinlettik. Milli marşımızı tüm Avrupa’ya ezberlettik." dedi.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanan güreş milli takımlarının 1949 yılından bu yana bir Avrupa şampiyonasında ilk kez 6 altın madalya kazandığına vurgu yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Musa Aydın, göreve geldikleri günden bu yana her şampiyonada çıtayı daha da yukarı çıkarttıklarını belirtti.
Dağıstan’da 2018'de 5’i altın olmak üzere 13 madalya alındığını hatırlatan Aydın, "Bu yıl ise 1949 yılından bu yana ilk kez bir Avrupa şampiyonasında 6 altın madalyanın sahibi olduk. Toplamda ise madalya sayımız 16’ya çıktı." ifadelerini kullandı.
Serbest, grekoromen ve kadınlarda ilk üçe giren tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bu güreş adına tarihi bir başarı. Resmen tarihe tanıklık ettik. İstiklal Marşı'mızı Romanya’da 6 kez dinlettik. Milli marşımızı tüm Avrupa’ya ezberlettik." değerlendirmesinde bulundu.
"Başarının sırrı bilimsel çalışmak"
Başarı için çok çalıştıklarını belirten Aydın, "Başarıyı yakalamak için her yönüyle çalışmak gerekir. Şu an her takımımızda fizyoterapist, psikolog, doktor, masör ve daha birçok çalışan var. Bunlar antrenörlerimizle sürekli olarak değerlendirmelerde bulunuyor." şeklinde görüşlerini aktardı.
Sporcuların durumlarının anlık takip edildiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:
"Ayrıca özellikle Rıza, Taha ve Yasemin gibi ağır sıkletlerdeki güreşçilerimizin partner sıkıntıları yıllardır bizleri olumsuz etkiliyordu. Bu problemi de ortadan kaldırdık. Onlara yurt dışından partnerler getirdik. Avrupa şampiyonasındaki başarılarının altında partner sıkıntısını çözmemiz de var."
"Çok şanslı bir ülkeyiz"
Şampiyonayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yakından takip ettiğinine de değinen Aydın "Biz gerçekten çok şanslı bir ülkeyiz. Sporu çok seven Cumhurbaşkanımız var. " ifadelerini kullandı.
Musa Aydın, şunları kaydetti:
"Ben hiçbir uluslarası şampiyonada müsabakaların ardından sporcusunu sıcağı sıcağına arayan bir Cumhurbaşkanı görmedim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her madalya alan güreşçimizi daha teri soğumadan aradı. Spor Bakanımız da bizzat Romanya’ya gelerek güreşçilerimize büyük destek verdi. Ayrıca Sayın Bakanımız tüm ekibi makamında kabul etti. Ben hem Cumhurbaşkanımıza hem de Bakanımıza çok teşekkür ediyorum."
Kazakistan’da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasının önemine de değinen Başkan Musa Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Artık tüm hazırlıklarımızı dünya şampiyonası için yapacağız. Bu şampiyonada ilk beşe giren ülkeler olimpiyat vizesi alacaklar. Amacımız dünya şampiyonasında tüm kotaları almak ve olimpiyatlara en güçlü kadromuzla gitmek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.