Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Muğla'da başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde start aldı.

Ali Rıza Akkır  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Muğla'da başladı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off Road Park'ta düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 105 sporcu katılıyor.

Şampiyonada, zorlu parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirildi.

Sporcular, ekstrem parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere, Türkiye'de ilk, 3. ve 4. ayak yarışlarının Fethiye'de düzenlendiğini söyledi.

Güzel bir havada yarışların başladığını belirten Özdemir, "Yarın 4. ayak yarışlarına puan vererek sezonumuzu kapatacağız ve şampiyonları Fethiye'de belirlemiş olacağız. Şampiyonada 15 ilden 105 sporcu mücadele ediyor." dedi.

Organizasyonda, yarın düzenlenecek 4. ayak yarışlarının ardından şampiyonlar belli olacak.

