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Spor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Her yaş grubunda harika bir mücadele bizleri bekliyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Büyük bir heyecanla liglerimizi başlatıyoruz. Bu yıl, Süper Lig'den genç liglerimize kadar her yaş grubunda harika bir mücadele bizleri bekliyor." dedi.

Erkan Tiryaki  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Her yaş grubunda harika bir mücadele bizleri bekliyor Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, liglerde yarın başlayacak 2024-2025 sezonunun fair-play ruhuyla geçmesini temenni etti.

Halit Albayrak yaptığı açıklamada, liglerin yarın başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecanla liglerimizi başlatıyoruz. Bu yıl, Süper Lig'den genç liglerimize kadar her yaş grubunda harika bir mücadele bizleri bekliyor. Buz hokeyini ülkemizde daha geniş kitlelere ulaştırmak için hep birlikte bir adım daha atıyoruz. Sporcularımızın ve kulüplerimizin emeklerini görmek, her maçta sahaya koydukları azim ve tutkuyu paylaşmak bizim için çok değerli. Hem rekabetin hem de dostluğun tadını çıkaracağımız, fair-play ruhuyla dolu bir sezon olsun istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı da tribünlerde görmek en büyük dileğimiz. Çünkü onların desteği her zaman sporcularımıza ekstra bir güç katıyor. Bu sezonun herkes için unutulmaz anılarla dolu olmasını diliyorum."

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