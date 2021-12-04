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Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Muaz Ergezen seçildi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa, geçerli 251 oyun 178'ini alan Muaz Ergezen seçildi.

Muhammed Boztepe   | 04.12.2021
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda başkanlığa Muaz Ergezen seçildi

Ankara

The Green Park Otel'de gerçekleştirilen 7. Olağan ve Mali Genel Kurul'da, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.

Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda tahmini bütçeler ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda 251 oy geçerli sayıldı

Genel kurulda başkanlık için Muaz Ergezen ile Murat Ataman aday oldu.

Genel kurulda kullanılan 251 oyun 178'ini alan Muaz Ergezen, başkan seçildi. Diğer aday Ataman 73 oy aldı.

Muaz Ergezen başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Dr. Şuayip Birinci, Gülden Nacar, Ebubekir Şahin, Hanifi Baykara, Mehmet Aslan, Hasan Bozkurter, Cuma Güzel, Emre Ete, Arif Ölmez, Prof. Dr. Ferhat Esatbeyoğlu, İlhami Kılınçkaya, Doç. Dr. Mehmet Gündüz, Hakan Ögütcü, Halil İbrahim Sarı."

Ergezen, yaptığı konuşmada, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek, "Aday olma şansı tanıdığınız için minnettarım. Çok demokratik bir seçim oldu. Her şeyi geride bırakacağız. Birlikte, omuz omuza, camia, kulüp ve sporcular için çalışacağız. Şeffaf bir federasyon olacağız. Herkese yol arkadaşı ve çözüm ortağı olacağız." ifadelerini kullandı.

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