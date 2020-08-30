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Spor

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 30.08.2020
Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İstanbul

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. 

Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı. 


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