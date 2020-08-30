Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
İstanbul
Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı.
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