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Spor

Türk Telekom'un yıldız tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz'den Multi Avrupa Oyunları'nda altın madalya

Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Bulgaristan'da düzenlenen 3. Multi Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 11.06.2021
Türk Telekom'un yıldız tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz'den Multi Avrupa Oyunları'nda altın madalya

Ankara

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un desteklediği 4 genç sporcu başkent Sofya'da devam eden 3. Multi Avrupa Oyunları'nda mücadele ediyor.

Toplamda 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı organizasyonda Türk Telekom'un desteklediği Hayrunnisa Gürbüz, yıldızlar kategorisi 37 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride 33 kiloda yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

3. Multi Avrupa Oyunları 16 Haziran'da sona erecek.

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