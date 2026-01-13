Dolar
logo
Spor

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions ile karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. maçında yarın sahasında İngiliz ekibi London Lions ile mücadele edecek.

Salih Ulaş Şahan  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions ile karşılaşacak

Ankara

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Türk Telekom, 8 galibiyet 5 mağlubiyetle 3'üncü, London Lions ise 5 galibiyet 8 mağlubiyetle puan tablosunun 7'nci basamağında bulunuyor.

Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 89-77 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 3-1 üstünlüğü var.

