Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda London Lions ile karşılaşacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. maçında yarın sahasında İngiliz ekibi London Lions ile mücadele edecek.
Ankara
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Türk Telekom, 8 galibiyet 5 mağlubiyetle 3'üncü, London Lions ise 5 galibiyet 8 mağlubiyetle puan tablosunun 7'nci basamağında bulunuyor.
Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 89-77 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 3-1 üstünlüğü var.