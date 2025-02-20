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Spor

Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Türk Kayak Kupası Özbekistan'da düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden kayakçıların katıldığı Birinci Türk Kayak Kupası-2025 turnuvası Özbekistan'da düzenlendi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Türk Kayak Kupası Özbekistan'da düzenlendi

Taşkent

Türk Kayak Kupası-2025, TDT çatısı altında Özbekistan'ın Amirsoy, Azerbaycan'ın Şahdağ, Kazakistan'ın Çimbulak ve Türkiye'nin Uludağ kayak merkezlerinin aralarında bulunduğu Türk Kayak Merkezleri Birliğinin kurucu üyelerince tertip edildi.

Turnuvanın açılışına, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Alişir Salomov ve Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov'un yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan kayak merkezleri temsilcileri ile bu ülkelerden gelen sporcular katıldı.

Taşkent yakınlarındaki Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlenen turnuvada 50'den fazla sporcu yarıştı. TDT ülkeleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenen turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türk Kayak Kupası'nın düzenlenmesi inisiyatifi, Bişkek'te geçen yıl düzenlenen TDT Zirvesi'nde, üye ülkelerin devlet başkanları tarafından onaylanmıştı.

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