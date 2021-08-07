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Spor, Tokyo 2020

Türk boksu Tokyo 2020'de 'Busenazlar'ıyla' tarih yazdı

Türkiye boksta kadınlarda Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu'yla ise gümüş madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 07.08.2021
Türk boksu Tokyo 2020'de 'Busenazlar'ıyla' tarih yazdı

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yle, gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda finale kalan ve Türk sporunun "Busenazları" olarak sosyal medyada da ilgi odağı olan iki boksör, aldıkları madalyalarla tarihe geçtiler.

17 yıl sonra kadınlarda altın madalya

Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı.

Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Busenaz Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu.

Türk boksunun ilk altın madalyası

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti.

Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırdı.

13 yıl sonra ilk madalya Buse Naz Çakıroğlu'ndan

Buse Naz Çakıroğlu, Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu.

Başarılı sporcu, aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi.

Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.

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