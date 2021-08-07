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Spor, Tokyo 2020

Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 07.08.2021
Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü / AA

Tokyo

Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz Sürmeneli, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

Busenaz Sürmeneli altın madalyasını aldı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Kokugikan Arena'da yapılan törende, 69 kiloda altın madalya elde eden Busenaz, İstiklal Marşı'nı Tokyo'da dinletti.

Altın madalyasını alan Busenaz, İstiklal Marşı'nı söylerken göz yaşlarına hakim olamadı.

Bu kategoride gümüş madalyayı Çinli sporcu Hong Gu, bronz madalyaları ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile ABD'den Oshae Jones kazandı.

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