Boks kadınlar 51 kiloda Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
Tokyo
Kokugikan Arena'da Buse Naz, tarihi finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.
Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.
🥈Gümüş madalya Buse Naz Çakıroğlu'nun🥊🇹🇷— AA SPOR (@aa_spor) August 7, 2021
Kadınlar boksta 🇧🇬Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyayı kazandı👏 pic.twitter.com/x4BgvDQxp8
Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Çakıroğlu gümüş madalyasını aldı
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, madalyasını düzenlenen törenle aldı.
Kokugikan Arena'da yapılan törende, 51 kiloda gümüş madalya elde eden Buse Naz, podyuma çıktı.
Buse Naz'a gümüş madalyasını FIFA Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Gianni Infantino takdim etti. Milli sporcu madalyasını boynuna takarken göz yaşlarına hakim olamadı.
Bu kategoride altın madalyayı Buse Naz'ı finalde yenen Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva, bronz madalyaları ise Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile Japonya'dan Tsukimi Namiki kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.