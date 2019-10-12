Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 final
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda yarın Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, altın madalya için ringe çıkacak.
Ankara
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Elif Güneri de adını finale yazdırdı.
81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi mağlup eden Elif Güneri, şampiyonada finale yükselen üçüncü milli sporcu oldu.
Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Elif Güneri, yarın altın madalya için ringe çıkacak.
Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva, Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang, Buse Naz Çakıroğlu da bir diğer Rus sporcu Liliya Aetbaeva ile finalde karşılaşacak.
Dünya Şampiyonası'nda final müsabakaları yarın TSİ 11.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.