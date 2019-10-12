Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul’da 3. Parlamento Başkanları Konferansına ilişkin basın toplantısına katılıyor
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu şoku

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Fransa maçında forma giyemeyecek.

Ercan Doğan   | 12.10.2019
A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu şoku Fotoğraf: Elif Öztürk / AA

İstanbul

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sakatlığından dolayı bu maçta oynamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle sabahki idmanda yer alamayan Emre Belözoğlu'nun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

Emre Belözoğlu, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Bu arada kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetleri artan Efecan Karaca ile sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı antrenmanlara katılmayan Abdulkadir Parmak'ın tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu şoku

A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu şoku

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçı hazırlıkları başladı

Millilerden Mehmetçik'e selam

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Millilerden tek golle büyük avantaj

Millilerden tek golle büyük avantaj
Türkiye-Arnavutluk maçında 11'ler belli oldu

Türkiye-Arnavutluk maçında 11'ler belli oldu