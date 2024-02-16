Dolar
30.82
Euro
33.19
Altın
2,007.08
ETH/USDT
2,826.00
BTC/USDT
52,249.00
BIST 100
9,266.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’da AK Parti Bağlar Seçim Bürosu açılışında konuşuyor Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, geniş bir alanında toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız
logo
Spor

Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

Emre Doğan  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüne 'Hoş geldin' olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli" denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki milli sporcuya Paris 2024 Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı dileğinde bulunuldu.

Busenaz Sürmeneli, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasından esef duyuyor
BOTAŞ, Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akışın yeniden başladığını bildirdi
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor
Deprem riskini azaltmanın yolu zemine uygun yapılar inşa etmekten geçiyor
Merasim Sokak saldırısının üzerinden 8 yıl geçti

Benzer haberler

Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ligde 44. randevuda

Fenerbahçe Opet'in Almanya'daki CEV Şampiyonlar Ligi maçı kapalı gişe oynanacak

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin seçmeleri, 24-25 Şubat'ta Fikirtepe'de yapılacak

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin seçmeleri, 24-25 Şubat'ta Fikirtepe'de yapılacak
PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet