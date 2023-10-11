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TUR 2023'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

Emrah Oktay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
TUR 2023'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular sürüyor Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Muğla

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'de mücadele, Fethiye-Marmaris etabıyla sürüyor.

Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini dünyaya tanıtan organizasyon kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliği ile fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Bu yıl ilki yapılan yarışma, organizasyonun gerçekleştiği güzergahta bisiklet yarışı esnasında veya aynı gün bisikletçilerin geçişi öncesinde/sonrasında TUR ile ilgili anların fotoğraf karelerine dönüştürülmesini kapsıyor. Yarışanlar, seyirciler, hazırlıklar, destek verenler, ödül törenleri, etkinlikler gibi bisiklet yarışı etrafındaki bütün aktiviteler fotoğraf yarışmasının konusu olacak.

Türkiye'de ikamet eden, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açık, ulusal bir yarışma olan "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması"na katılacak olan fotoğrafçılar bisiklet turu güzergahı üzerinde 8-15 Ekim'de çektikleri fotoğraflar ile yarışmaya katılabilecek. Cep telefonu, drone, aksiyon kameraları, 180 ve 360 derece kayıt cihazları gibi görüntü kaydı yapan cihazlar ile çekilen fotoğraflar ve HDR (high dynamic range) çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları Türkiye Fotoğraf Vakfının yarışma platformu olan "https://www.turkiyefotografvakfi.org/" sitesine yükleyecek. Yarışmaya son katılım tarihi 18 Ekim Çarşamba günü olacak.

Sonuçlar ise 23 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Ödüller

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması'nda birincilik ödülü 25 bin lira olarak belirlendi.

İkincilik ödülü 15 bin, üçüncülük ödülü ise 10 bin lira olacak yarışmada, Türkiye Bisiklet Federasyonu özel ödülü kategorisi için 7 bin 500 lira verilecek.

En fazla 3 eserin 4 bin lira mansiyon ödülü kazanacağı yarışmadan 20 eser de sergilenme hakkı kazanacak.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması'nın jüri üyeleri şunlar:

Mehmet Sedat Fırat (Türkiye Bisiklet Federasyonu temsilcisi), Murat Gür (Fotoğraf editörü), Nevzat Yıldırım (Anadolu Ajansı), Prof. Dr. H. Ozan Bilgiseren (Akademisyen), Yücel Çakıroğlu (Spor fotoğrafçısı).

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