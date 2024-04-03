Trabzonspor'dan 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle TFF'ye tepki
Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle tepki gösterdi.
Trabzon
Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
- PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli 2 oyuncuya birer maç men cezası verdi
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.