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Spor

Trabzonspor'dan 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle TFF'ye tepki

Trabzonspor Kulübü, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle tepki gösterdi.

Selçuk Kılıç  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Trabzonspor'dan 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle TFF'ye tepki

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca kulübe verilen iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadesi kullanıldı.

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