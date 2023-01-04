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Spor

Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Selçuk Kılıç   | 04.01.2023
Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek

Trabzon

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.


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