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Spor

Trabzonspor, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu için AİHM'ye başvuru yaptı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir" ifadesi kullanıldı.

Duygu Avunduk   | 15.02.2021
Trabzonspor, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu için AİHM'ye başvuru yaptı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 futbol sezonundaki şampiyonluğun iadesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğun şike yoluyla ellerinden alındığı savunuldu.

Buna rağmen gerekli cezai yaptırımların uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır. Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

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