Dolar
43.41
Euro
51.99
Altın
5,261.53
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
90,059.00
BIST 100
13,465.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape'a Marmaris'te yapılacak

Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France'ın "L'Étape Marmaris by Tour de France" etabı 7 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

Sabri Kesen  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape'a Marmaris'te yapılacak Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Dünyada 20 ülkede 35 şehirde binlerce bisiklet tutkunun katılımı ile düzenlenen L'Etape by Tour de France amatör bisiklet yarışıyla sarı mayo ruhu ve Tour de France'ın efsanevi dağ etapları geleneği Türkiye'nin eşsiz doğal coğrafyasına taşınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği Marmaris'te bir araya getirecek.

Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurumsal katkı sağlarken Yüce Auto-Škoda, Mosso Bisiklet, Shimano Türkiye, Martı Resort Marmaris de sponsor desteği verecek.

L'Etape Marmaris by Tour de France vizyonu ve hedefleri

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen lansmanda organizasyonun vizyonunu, parkur yapısı ve Türkiye'de büyüyen spor turizmi hedefleri paylaşıldı.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, aptığı konuşmada Muğla'nın iklim çeşitliliği, doğal coğrafyası ve ulaşım olanaklarıyla bisiklet sporu için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise organizasyonun kentin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüştüğünü ve ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 123 yıllık Tour de France geleneğinin Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşacağını dile getirdi.

L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü & 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da organizasyonun sadece bir yarış değil gençlere ilham veren kalıcı bir değer yaratma projesi olduğunu, Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve sponsorlarına teşekkür etti.

L'Étape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Étape du Tour'a katılım hakkı kazanacak.

Marmaris etabının ardından, 20 Eylül 2026'da düzenlenecek L'Étape Türkiye by Tour de France ile Türkiye, serinin iki yarışlı ülkeleri arasına giriyor.

L'Étape Türkiye ve L'Étape Marmaris için kayıtlar başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Terörsüz bölge hedefimizin ne kadar önemli olduğunu bizzat gözlemledik
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halami'yi kabul etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu
Emine Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ndeki "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape'a Marmaris'te yapılacak

Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape'a Marmaris'te yapılacak

Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda yarışacak milli takım kadrosu açıklandı

Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor

Konya'nın "Velespit Müzesi" bisiklet kültürünü ve hafızasını yaşatacak

Konya'nın "Velespit Müzesi" bisiklet kültürünü ve hafızasını yaşatacak
Adrenalin tutkunu genç, İstanbul’un merdivenlerini bisiklet parkuruna çevirdi

Adrenalin tutkunu genç, İstanbul’un merdivenlerini bisiklet parkuruna çevirdi
Antalya, bisiklet sporunda da en önemli kamp merkezlerinden biri olacak

Antalya, bisiklet sporunda da en önemli kamp merkezlerinden biri olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet