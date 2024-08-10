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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste yarış kazanma rekorunu egale etti

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ilk yarışını kazanarak peş peşe 11 galibiyetle şampiyona rekoruna ortak oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste yarış kazanma rekorunu egale etti

Ankara

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışlardan ilki sona erdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, ilk sıradan başladığı mücadelede bu sezon 13'üncü, kariyerinin 52'inci yarış birinciliğini elde etti.

Son 2 yılın şampiyonu Alvaro Bautista (Ducati takımı) 2'nci, Danilo Petrucci (Barni Spark) ise 3'üncü sırayı aldı.

Art arda 11'inci yarış birinciliğine ulaşan 27 yaşındaki Toprak, bu alandaki Superbike rekorunu Bautista (2019, 2023) ve Jonathan Rea (2019) ile paylaştı.

Toprak elde ettiği tarihi başarıyı, sırtına taktığı kanatla zafer turu atarak kutladı.

Puanını 328'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı 80'e yükseltti.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 16.45 ve 20.00'de başlayacak.


- Bahattin kaza nedeniyle yarışa katılamadı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Türk sporculardan Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta), Portekiz etabının sıralama turlarında yüksek hızla dönülen 9. virajda kaza yaptı.

Tıbbi kontrollerin ardından Bahattin'in, tedbir amaçlı hafta sonunun kalan bölümünde yarışlarda yer almamasına karar verildi.

Şampiyonada mücadele eden diğer Türk sürücü Can Öncü (Kawasaki Puccetti) ise 6. cepten başladığı ilk yarışı 11'inci bitirdi.

İkinci yarış yarın TSİ 18.30'da koşulacak.

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