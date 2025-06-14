Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,510.10
BTC/USDT
104,665.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayağının ilk yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı. Toprak, elde ettiği dereceyle organizasyonda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu

Ankara

WSBK'da sezonun altıncı etabında hafta sonunun ilk ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pisti'nde gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla mücadele ettiği yarışta üstün bir performans sergileyerek damalı bayrağı birinci sırada görmeyi başardı.

Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu

Toprak, elde ettiği dereceyle Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu. Bu alanda İngiliz pilot Jonathan Rea 119 galibiyetle zirvede yer alıyor.

Öte yandan İtalya'daki yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing takımından başka bir İtalyan sürücü Danilo Petrucci ise üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 272 puanla Nicolo Bulega birinciliğini korurken, puanını 246'ya yükselten Toprak Razgatlıoğlu ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Yamaha Motoxracing takımından milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da ilk turda yaşadığı kaza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.

Bugün koşulan superpole yarışını Toprak ikinci sırada tamamlarken, Bahattin ise 20. sırada yer aldı.

Milli motosikletçiler, yarın önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır
Konya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Başkentte kademeli su tarifesine yeni düzenleme

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün üzerinde 3 kişi bulunan motosiklete çarpması kamerada

Türk motosikletçiler hafta sonu İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'de yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'de yarışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet