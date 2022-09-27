Dolar
18.48
Euro
17.81
Altın
1,636.97
ETH/USDT
1,397.50
BTC/USDT
20,350.00
BIST 100
3,304.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı

Türk Hava Yolları (THY), sponsoru olduğu spor federasyonlarının yöneticilerinin katılımıyla "iyi niyet sözleşmesi" imzaladı.

Gökhan Yılmaz   | 27.09.2022
THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte THY ile spor federasyonları temsilcileri arasında Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak fikirler ve projeler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bayrak taşıyıcı olarak Türk sporuna her zaman destek olacaklarını bildirdi.

Ekşi, "Ülkemizin spor alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonlarımızla ülkemizin en değerli markası ve bayrak taşıyıcı havayolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın iyiliğine katkı sağlamak... Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu markası olarak her zaman sizin yanınızda olacağız, sizinle birlikte uçacağız, hep birlikte sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğünde neden olduğu hasarın boyutu bilirkişi raporunda
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
Şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı

THY ile Türk spor federasyonları arasında "iyi niyet sözleşmesi" imzalandı

THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi

THY'den Balkanlar ve Güney Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası

THY'den Balkanlar ve Güney Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

Turkish Cargo, Togg’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet