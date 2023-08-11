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Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kültürümüzün kalıcı değerlerinden birine, saygıya, büyük önem vereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'in yeni sezonunda küfür edilmemesi için farkındalık kampanyasına başladıklarını açıkladı.

Bozhan Memiş  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Kültürümüzün kalıcı değerlerinden birine, saygıya, büyük önem vereceğiz

İstanbul

Büyükekşi, bugün başlayacak yeni sezon öncesi yayımladığı mesajda, sezonu açmanın coşkusunu yaşadıklarını vurguladı.

Yeni sezonun futbol dünyası adına sağlıkla ve oyunun güzellikleriyle geçmesini dileyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Tribünlerimizde çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek tüm futbolseverlerin huzur içinde, sevinçlerin paylaşılarak çoğaldığı, hüzünlerin, acıların hiç yaşanmadığı, hoşgörü, saygı ve sevgi çerçevesinde futbol coşkusunun yaşandığı ve yaşatıldığı bir sezon temenni ederim. Yeni sezonda küfürsüz, kötü tezahüratların olmadığı ve şiddet olaylarının yaşanmadığı bir futbol atmosferi yaratabilmek özel bir önem verdiğimiz konulardan biri olacak. Huzur ve coşku içinde maç izlemek isteyen tüm futbolseverlerin yanında olacağız. Bizim kültürümüzde büyüklerin, çocukların, kadınların yanında küfür edilmez. Kültürümüzün kalıcı değerlerinden birine, saygıya, büyük önem vereceğiz. Bu yüzden yeni sezonda 'Küfür etme, ettirme' diyeceğiz. Tüm futbolseverleri bu konuda çok yakında lanse edeceğimiz bir farkındalık kampanyasına sahip çıkmaya ve destek vermeye davet ediyorum."

"Yüksek rekabetin ön plana çıkması liglerimizin marka değerini arttıracaktır"

​​​​​​​Futbolcuların, teknik adamların, başkan ve yöneticilerin rakiplere ve hakemlere karşı saygılı ve centilmen bir tutum içinde olmaları çağrısında bulunan Büyükekşi, toplumu kin ve nefrete yönelten söylemlerden ve hareketlerden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Çocukların futboldaki öneminin de altını çizen Büyükekşi, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.' Hiçbirimiz çocuklarımızın stadyumlarda küfür, kötü tezahürat ve şiddet eylemlerine şahitlik ederek büyümesini istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılında dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygının ön plana çıkması için futbol ailesinin maksimum gayreti göstereceğini vurgulayan Büyükekşi, şu görüşlere yer verdi:

"Fair-play çerçevesinde centilmenliğin, rakibe saygının ve yüksek rekabetin ön plana çıkması liglerimizin marka değerini arttıracaktır. Ayrıca yazılı, görsel ve dijital medyada futbol hakkında içerik üreten herkesi, oluşturmaya çalıştığımız olumlu atmosferi bozacak tutumlardan kaçınarak, futbolun güzel yanlarını öne çıkaracak yayınlar yapmak konusunda azami gayret göstermeye davet ediyorum. Bu duygu, düşünce ve dileklerle Türk futbol ailemizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, 2023-2024 futbol sezonunun hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

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