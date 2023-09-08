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Spor

Teniste milli takımın Davis Kupası kadrosu belli oldu

Teniste Türkiye'nin Macaristan ile yapacağı Davis Kupası maçının kadrosu belirlendi.

Hüseyin Doğru  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Teniste milli takımın Davis Kupası kadrosu belli oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, şubat ayında ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleşen karşılaşmada Slovenya'yı 4-0 yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselen Türkiye'nin, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı serideki kadrosu duyuruldu.

Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek eşleşmede kaptan Bora Gerçeker'in seçtiği beş oyuncu Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün oldu.

Zoltan Nagy'nin kaptanlığındaki Macaristan'ın kadrosunda ise Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule yer alıyor.

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