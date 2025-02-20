Dolar
36.32
Euro
37.94
Altın
2,951.20
ETH/USDT
2,740.30
BTC/USDT
97,302.00
BIST 100
9,807.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Samsun’dan yayındayız Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Malatya’dan yayındayız Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'dan yayındayız Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’dan yayındayız
logo
Spor

Tekirdağ'da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı kick boksta Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Taha Adacık, milli forma altında başarılı olmayı hedefliyor.

Mesut Karaduman  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Tekirdağ'da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Adacık, annesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce başladığı kick boksta kendinin geliştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Begüm Ermantaş ile çalışmalarını sürdüren Taha, geçen hafta Ordu'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katıldı.

Genç sporcu, 72 ilden 1200 sporcunun katıldığı şampiyonada gümüş madalya kazandı.

"Hedefim milli takıma girerek, dünyada dereceler yapmak"

Taha Adacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada kürsüde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Şampiyonanın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu ifade eden Taha, "Hobi olarak basketbol oynuyordum. Annemin tavsiyesiyle kick boksa başladım ve gerçekten aradığım sporun bu olduğunu düşünüyorum. Begüm hocamın da yardımıyla bugünlere geldim. İlk başladığımda gerçekten zorlansam da çok hoşuma gidiyordu." dedi.

Daha iyi başarılarla adından söz ettirmek istediğini anlatan Taha Adacık, şunları kaydetti:

"İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası Antalya'da oldu. İlk maçımı aldım, çok güzel bir maç çıkardım. Fakat ikinci maçta, işler o kadar güzel gitmedi, maalesef kaybetmiştim. Ordu'daki Türkiye Şampiyonası'nda ilk üç maçımı nakavt ile aldım. Son maçımı maalesef bir puanla verdim. Şampiyonluğu kaçırdım ama gerçekten çok güzel maçlar çıkardım diye düşünüyorum. Türkiye derecesi gerçekten beni gururlandırdı. Tarif edilemez bir duyguydu benim için. Bundan sonraki hedefim milli takıma girerek, Avrupa'da, dünyada dereceler yapmak."

Antrenör Begüm Ermantaş da Taha'nın adından daha çok söz ettireceğine inandığını belirterek, "Taha zaten hep çok yetenekliydi. Geldiği günden beri çok farklı bir azmi, çok farklı bir pırıltısı vardı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da aynı dereceleri, hatta daha iyi dereceleri görmek istiyoruz. Milli takımımızda bizi en iyi şekilde temsil etmesini bekliyoruz. Bundan sonra Türkiye'de, dünyada Taha'yı sık sık göreceğiz gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti kamerada
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, jandarma personeline bere ören kadınlara teşekkür
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 1 haftada 31 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Tekirdağ'da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağ'da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da çay ocağının maskotu oğlak "Tiryaki" semtin neşesi oldu

Tekirdağ'da çay ocağının maskotu oğlak "Tiryaki" semtin neşesi oldu
Tekirdağ'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet