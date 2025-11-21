Dolar
Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlıyor

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) açıklamasına göre, 14 kulübün mücadele edeceği ligin yeni sezonu, yarın 13.00'teki Gazişehir Gaziantep-Antalya Büyükşehir Belediyespor maçıyla açılacak.

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, play-off'larda oynamaya hak kazanacak. Puan tablosunun son 3 sırasındaki ekipler ise küme düşecek.

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Gazişehir Gaziantep-Antalya Büyükşehir Belediyespor

14.00 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-İskenderun Belediyespor

14.00 Bağcılar Belediyespor-Beşiktaş

16.00 Galatasaray Fuzul-TSK Rehabilitasyon Merkezi

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Astor Enerji Şanlıurfa

23 Kasım Pazar:

14.00 Karabük Demir Kartal-İzmir Büyükşehir Belediyespor

14.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Ordu Büyükşehir Belediyespor

