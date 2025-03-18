Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
İstanbul
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan savunmasında yitirdiğimiz sekiz kahraman oyuncumuzun emanetine ilelebet sahip çıkacağız. 'Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var.'" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda şunlar kaydedildi:
"Türk milletinin destansı ve eşsiz mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan, tarihin akışını değiştirerek bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 'Vatan için ölenler toprağa değil kalplere gömülürler!' diyor; Çanakkale Zaferimizin 110. yılını kutluyoruz."
Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.
Trabzonspor, Antalyaspor, Sivasspor, Samsunspor, Eyüpspor, Başakşehir, Göztepe, Rizespor, Gaziantep FK, Konyaspor, Bodrum FK, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.