Dolar
36.65
Euro
40.15
Altın
3,025.37
ETH/USDT
1,910.80
BTC/USDT
83,350.00
BIST 100
10,820.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Spor

Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Metin Arslancan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan savunmasında yitirdiğimiz sekiz kahraman oyuncumuzun emanetine ilelebet sahip çıkacağız. 'Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var.'" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün yayımladığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk milletinin destansı ve eşsiz mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan, tarihin akışını değiştirerek bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 'Vatan için ölenler toprağa değil kalplere gömülürler!' diyor; Çanakkale Zaferimizin 110. yılını kutluyoruz."

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

Trabzonspor, Antalyaspor, Sivasspor, Samsunspor, Eyüpspor, Başakşehir, Göztepe, Rizespor, Gaziantep FK, Konyaspor, Bodrum FK, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İletişim Başkanlığından "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı
Trafiğe şubatta 136 bin 810 aracın kaydı yapıldı
Riskli yapının devrindeki 80 bin lira tapu harcı KDK'nin girişimiyle iade edildi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Benzer haberler

Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Süper Lig ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Ağrılı kızlar eğitim gördükleri spor lisesinin futbol takımını zirveye taşıyor

Manchester United'ı sırtlayan adam: Bruno Fernandes

Manchester United'ı sırtlayan adam: Bruno Fernandes
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e'görev

UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e'görev
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet