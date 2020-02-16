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Spor

Su korkusunu yendi, yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Elazığ'da annesinin tavsiyesi başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Tuanna Aldı'nın hedefi milli takıma girmek.

Suat Öztürk   | 16.02.2020
Su korkusunu yendi, yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Elazığ

Elazığ Cumhuriyet Ortaokulunda okuyan 13 yaşındaki Tuanna Aldı, yüzme sporuna 3 yıl önce annesi Fatma Aldı'nın girişimleriyle başladı.

Kısa sürede ailesinin desteğiyle kendini geliştiren Aldı, geçen yıl Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Paletli Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 200, 400 ve 800 metrede Türkiye birinciliğini elde etti.

Macaristan'da düzenlenen CMAS Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olan Aldı, milli formayı giyebilmek için haftanın 6 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.

Yüzme sporuyla tanışmasını AA muhabirine anlatan Tuanna Aldı, şu ifadeleri kullandı:

"Annem imkanı olmadığı için yüzme sporunu yapamamış. Onun yönlendirmesiyle başladım. Benim de ilgim vardı ancak su korkum vardı. Daha önce suya dokunmaktan bile korkuyordum. Ama antrenörlerim ve ailemin sayesinde havuza girmeye alıştım, yüzme yaşam tarzım oldu. Kendimi bu spora adadım."

Ailesinin büyük desteğinin kendisini mutlu ettiğini belirten Aldı, daha da başarılı olabilmek için sürekli çalıştığını anlattı. Bu spora başladığında belirli hedefler belirlediğini ve bunlara emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Aldı, şöyle konuştu:

"Kendime 4 hedef belirledim. Türkiye şampiyonluğu, Türkiye rekoru, milli takım ve uluslararası yarışlarda birinci olmak. Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Diğerlerini de başarmak için elimden geleni yapacağım. Bu yolda yılmadan, pes etmeden devam edeceğim."

"Tuanna'da kendi hayallerimi görüyorum"

Anne Fatma Aldı (37) ise küçüklüğünden beri yüzme sporuna ilgisinin olduğunu ancak bu hayalini gerekli şartların oluşmadığı için gerçekleştiremediğini dile getirdi.

Yüzme hayalini kızının gerçekleştirdiğini kaydeden Aldı, "Kızım çok hırslı bir sporcu. Daha güzel yerlere geleceğinden eminim. Her yarışmada kızımdan daha çok heyecanlanıyorum. Tuanna'da kendi hayallerimi görüyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.


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