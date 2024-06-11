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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara’da basın toplantısı düzenliyor.
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Spor

Sporun prestijli organizasyonları yaz boyunca TRT'de olacak

Sporseverler, bu yaz düzenlenecek dünya çapındaki organizasyonları TRT kanallarından izleme imkanına sahip olacak.

Yunus Kaymaz  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Sporun prestijli organizasyonları yaz boyunca TRT'de olacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları, yaz boyunca TRT Spor ekranlarından sporseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyona; TRT 1, TRT Spor ve TRT’nin dijital platformu tabii’den canlı yayımlanacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, 1-14 Temmuz tarihlerinde TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’de olacak.

TRT, olimpiyat yayınlarını 14. kez ekrana taşımaya hazırlanıyor. Sporseverler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerindeki Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerindeki Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii’den izleyebilecek.

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