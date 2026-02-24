Sporda Haftanın Özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti.
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏆 Süper Lig'de lider Galatasaray, Konyaspor'a 2-0 yenilirken, Fenerbahçe ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.— AA SPOR (@aa_spor) February 24, 2026
🏀 Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.
⛷️ 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nı Norveç,… pic.twitter.com/2QrF793iQp