Dolar
43.85
Euro
51.71
Altın
5,146.07
ETH/USDT
1,854.80
BTC/USDT
64,200.00
BIST 100
14,050.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Spor dünyasında bir hafta böyle geçti.

24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Sporda Haftanın Özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kuruluşunda öncü rol oynadığımız D-8'in dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğiz
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İletişim Başkanı Duran'dan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'ne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti
Şişli'de İBB'nin yola taşıdığı trafoya esnaftan tepki
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet