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Spor

Son iki yılın şampiyonu başpehlivan Zeybek'in hedefi altın kemerin sürekli sahibi olmak

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek altın kemerin sürekli sahibi olmak istiyor.

Cihan Demirci  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Son iki yılın şampiyonu başpehlivan Zeybek'in hedefi altın kemerin sürekli sahibi olmak Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Son iki yılın şampiyonu Zeybek, AA muhabirine, hedefinin üçüncü kez altın kemeri almak olduğunu belirtti.

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Kış dönemini ağır çalışmayla geçirdiğini belirten Zeybek, "Kırkpınar'a önceki yıllara göre bu yıl daha fazla çalıştım. Bu nasip işi, inşallah bize nasip olur. Herhangi bir sıkıntımız, sakatlığımız, hastalığımız yok. Ligde de güzel müsabakalar geçirdik. Güzel iki kamp süreci atlattık. İnşallah burada da emeklerimizin karşılığını alır ve kemeri üçüncü kez kazanarak sürekli sahibi oluruz, tarihe geçeriz." dedi.

"Çok güzel bir süreç geçirdik"

Zeybek, başpehlivan Osman Aynur ile yıllardır çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Küçük yaşlardan bu yana Aynur'u örnek alarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Osman ağabey çok iyi bir motivasyona sahip. Moral açısından da bize her zaman destek oluyor. Savaşçı ve antrenman sever yapısıyla bizim her zaman yanımızda. Onun yaşı 45 ancak antrenmanlarda beni etkiliyor, zorluyor. Çok güzel bir süreç geçirdik. Bu yıl antrenmanlarımızı daha ağır yaptık. Üçüncü yıl olduğu için sert geçmek zorundaydı. Osman Aynur ile başpehlivanlık güreşinde karşılaşabiliriz. Güreşip onun elini öpmek isterim."

"(Ahmet Taşçı) Ustamızdan helalliğimizi aldık"

Zeybek, geçen yıl kemeri ikinci kez kazandığında Edirne'den çıkar çıkmaz yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı'nın yanına giderek elini öptüğünü anlattı.

Taşçı'nın güreşseverler arasında "ahlı" olarak adlandırılan altın kemer için helallik verdiğini anlatan Zeybek, şöyle devam etti:

"Ustamızdan helalliğimizi aldık, inşallah kemer bize nasip olur ve dönüşte Antalya'ya gitmeden ona uğrarız. İnşallah bize nasip olur bu kemer, çok çalıştık. Tabii ki ustalarımız, başpehlivan kardeşlerimiz var, kim iyiyse ona nasip olsun. Dualı bir kemer, dualı bir çayır... Şu an bir stresim ve heyecanım yok ancak oraya çıkınca insan stres oluyor. Biz de heyecanımızı, stresimizi kontrol altında tutup, en iyi şekilde güreşip nasip olursa kemerimizi alırız."

Zeybek, altın kemeri sürekli olarak Antalya'ya götürmek için er meydanında güreşeceğini dile getirdi.

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