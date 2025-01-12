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Spor

Skolyoz hastalığını yüzmeyle gerileten genç sporcu, milli takım hedefiyle kulaç atıyor

Tekirdağ'da skolyoz hastalığı ve eklem ağrılarından kurtulmak için başladığı yüzmede Türkiye dereceleri bulunan 15 yaşındaki Tuna Turan, milli takıma girmek için kulaç atıyor.

Mesut Karaduman  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Skolyoz hastalığını yüzmeyle gerileten genç sporcu, milli takım hedefiyle kulaç atıyor

Tekirdağ

Skolyoz hastalığı bulunan Tuna Turan, hastalığına iyi geleceğini düşünmesi üzerine yüzmeye başladı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ile çalışmalara başlayan Tuna, zamanla eklem ağrılarından kurtulurken, skolyoz hastalığında da gerileme oldu.

Tuna, 3 yıl önce yüzme yarışlarına katılmaya başlayarak Türkiye şampiyonalarında ikincilik, üçüncülük ve bölge yarışlarında çok sayıda derece kazandı.

Son olarak geçen ay Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 14 yaş kategorisinde 50 metre kelebek branşında ikinci olan Tuna Turan, nisan ayında milli takım seçmelerinde başarılı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tuna Turan, AA muhabirine, yüzmeye rahatsızlığından kurtulmak için başladığını söyledi.

Yüzmede daha güzel başarılara imza atmak istediğini ifade eden Tuna, "Ailem skolyozun azalması için yüzmeye başlatmıştı. Sonra ara verdim. Ardından arkadaşlarımın yarışlarda derece aldığını görünce heves edip tekrar başladım. İlk defa 11 yaşında Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Mersin'de, sonra Giresun, Trabzon'da derece elde ettim. Son olarak Gaziantep'te Türkiye ikincisi oldum. Yüzmeyle hem ağrılarım azaldı hem de şampiyonalarda önemli dereceler kazanma fırsatım oldu. Nisanda milli takıma girmek için çalışıyorum. Haftada 10 antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Antrenör Sinan Saygı da sporcusunun azimli ve çok çalışkan olduğunu dile getirdi.

Son katıldığı yarışta Türkiye ikincisi olan sporcusunun zamanla daha güzel dereceler kazanabileceğini belirten Saygı, "Tuna, yüzmeyle rahatsızlığının azalmasının ardından yarışlara katılmak istedi. Sıkı çalışmalarla yarışacak duruma geldi. Türkiye şampiyonalarında gümüş ve bronz madalya kazandı. Şimdi milli takım seçmeleri için yorulmadan çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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