Shimano, Türkiye'nin 2025'teki uluslararası bisiklet yarışlarına servis hizmeti verecek
Shimano Türkiye, Türkiye Bisiklet Federasyonun takvimindeki 2025 yılı uluslararası bisiklet yarışlarının servis hizmet sponsoru oldu.
İzmir
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İzmir'deki Shimano şubesinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimi için önemli adımlar attıklarını söyledi.
Shimano'nun dünyadaki dev organizasyonlara yüksek standartlardaki servis hizmetini sunduğunu ifade eden Müftüoğlu, şunları kaydetti:
"Bu Neutral Service hizmetini ülkemizdeki yarışlara taşıması, sporcularımızın en iyi şartlarda yarışmasını sağlamaktadır. 2008 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en büyük destekçilerinden biri olan Shimano Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli işbirliği sayesinde bisiklet yarışlarımız her geçen sene daha profesyonel seviyeye ulaşarak sporcuların yalnızca yarışa odaklanmalarını sağlıyor."
Shimano Türkiye Direktörü Metin Cengiz ise bisiklet sporunun desteklenmesinin önemine değindi.
Cengiz, "Dünyanın en büyük yarışlarında sunduğumuz Neutral Service hizmetini 2008'den bu yana başta Cumhurbaşkanlığı Turu olmak üzere tüm UCI yarışlarında Türkiye'de de sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak ve sporcuların güvenle yarışmalarını desteklemek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." şeklinde konuştu.