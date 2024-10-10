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Spor

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabı tamamladı

Plaj etabını İngiliz motosikletçi Billy Bolt zirvede tamamlarken, Alman sporcu Manuel Lettenbichler ikinci, Güney Afrikalı Wade Young üçüncü oldu.

Fatih Hepokur  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı plaj etabı tamamladı Fotoğraf: Fatih Hepokur - AA

Antalya

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, plaj etabı tamamlandı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 42 ülkeden yaklaşık 420 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Turistik Otelciler Birliği ve Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı'nın destek verdiği yarışlar, Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda sıralama turuyla start aldı.

Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

Sakatlık sebebiyle 7 ay parkurlardan uzak kalan İngiliz motosikletçi Billy Bolt, plaj yarışını zirvede tamamlarken, ikinci Alman sporcu Manuel Lettenbichler, üçüncü Güney Afrikalı Wade Young oldu.

Plaj, orman ve dağ olmak üzere 3 ayrı etapta koşulacak Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak madalya töreni ile tamamlanacak.

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