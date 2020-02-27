Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,150.00
Altın
1,647.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı” THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı basın toplantısı düzenliyor - İstanbul Havalimanı
logo
Spor

Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan organizasyon, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek.

Hüseyin Demirci   | 27.02.2020
Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kars

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 sezonu ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Şubat Cumartesi günü start alacak organizasyon, iki gün sürecek.

Kars Valiliği önünde seremoniyle başlayacak rallinin ilk günü, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Kristal Seyirci özel etabıyla tamamlanacak.

Rallinin ikinci gününde tekrar Soğuksu, Köşk ve Şehitler etaplarında mücadele verecek ekipler, Kayı Resort Otel önünde finiş görecek. 

Çoban: Organizasyon için çok heyecanlıyız

Sarıkamış Rallisi Yarış Direktörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona hazır olduklarını belirtti.

Rallide mücadele edecek ekiplerin ilçeye gelerek servis alanına yerleştiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Etaplara hazırlık çalışması ve son rötuşlar yapılıyor. Tabii bu yarış Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Takımlar ve biz Sarıkamış'ta böyle bir organizasyon olduğu için çok heyecanlıyız. Cumartesi günü Kars Valiliği önünden saat 11.00'da start alacağız. Takımlar öncesinde test ve antrenmanlar yapacak. Bu şekilde Sarıkamış'taki parkurlara hazır olacaklar."

NEO Motorsport yetkilisi Adil Küçük Sarı ise Sarıkamış'ta iki otomobille yarışlara katılacaklarını belirterek, "Otomobillerimizin testlerini ve ayarlarını yapacağız. Daha sonra antrenmanlarımızı gerçekleştirip, cumartesi günü kısmetse start alacağız." ifadelerini kullandı.

Fiat Otomobil Takımı Pilotu Fatih Kara da pistlerdeki kar durumunun iyi seviyede olduğunu aktararak, "Böyle değişik yerlerde yarışmak bizim için çok eğlenceli ve keyifli oluyor. İnanıyorum ki böyle aktiviteler Kars ve Sarıkamış halkının da hoşuna gidiyordur. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, güzel ve keyifli bir yarış geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor

Benzer haberler

Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı

Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı

Meteorolojiden 6 il için kar uyarısı

Bakan Ersoy Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binip balık tuttu

Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk

Doğu Ekspresi ile kar diyarına rüya gibi yolculuk
Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü

Otomotiv şirketleri 'kar ve buz'u fırsata dönüştürdü
Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol keyfi

Buz tutan Çıldır Gölü'nde futbol keyfi