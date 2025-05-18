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Spor

Samsun'da İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı düzenlendi

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı düzenlendi.

Recep Bilek  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Samsun'da İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı düzenlendi

Samsun

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliğince Atakum Çobanlı İskelesi'nde başlayan İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'na 494 bisikletli katıldı.

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Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başlattığı yarışta sporcular, 19 Mayıs ilçesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Bafra etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Sporcuların biri yarışmaya takım elbiseyle katıldı.

Vali Tavlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un 19 Mayıs'ın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri olduğunu söyledi.

Samsun'un bağımsızlık meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu da belirten Tavlı, "Anadolu'ya bağımsızlık güneşinin müthiş bir şekilde doğduğu şehirde bütün Anadolu'muzun, ülkemizin güzel şehirlerinden bisiklet tutkunları, sevdalıları Samsun'da buluştular. Hem 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımıza güzel bir anlam kattılar hem de tüm bağımsızlığın meşalesini dünyaya duyurmak üzere Samsun'da buluştular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

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