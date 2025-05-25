Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuklar, gençler atalarının sporlarıyla bağlantı kuruyor, geleceğe hazırlanıyorlar
7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu "Biz köklerimize bağlıyız. Geleceğe de gençlerimizi hazırlıyoruz. Çok güzel stantlar var. Çocuklar, gençler atalarının sporlarıyla, bağlantı kuruyor, geleceğe hazırlanıyorlar" dedi.
istanbul
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.
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Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Festivali ziyaret eden Memişoğlu, Atlı Spor Sahası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin önemine dikkati çekerek, "İnsan burada duygulanıyor, güzel şeyler yapılıyor. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere bütün Etnospor camiasına, emek verenlere teşekkür ediyorum. Köklerimizden gelen sporu, aynı zamanda da gelenek göreneklerimizi yaşatıyor arkadaşlarımız. Gerçekten çok güzel bir ortam. Hem spor yapıyorlar hem eğleniyorlar." diye konuştu.
Sporun, eğlenmek ve mutlu olmak için öncelikli yapılması gerektiğini ifade eden Memişoğlu, şunları söyledi:
"Mücadele tabii ki olacak. Tabii ki kazanma duygusu olacak. Ama hem eğlence hem genel kültürümüzü, geçmişimizi hatırlamak hem köklerimizle bağlantıları daha çok kurmak için buradayız. Biliyorsunuz ağaçlar köksüz olmaz. Köklü olmayan bir ağaç olmaz. Biz köklerimize bağlıyız. Geleceğe de gençlerimizi hazırlıyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok güzel spor gösterileri yapılıyor. Çok güzel stantlar var. Çocuklar, gençler atalarının sporlarıyla, geçmişin sporuyla bağlantı kuruyor, geleceğe hazırlanıyorlar."
Festival, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.