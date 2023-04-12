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Spor

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda Karelin'i yakalamaya çalışacak

Milli güreşçi Kayaalp, Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.

Halil İbrahim Avşar  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda Karelin'i yakalamaya çalışacak

Ankara

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in altın madalya rekorunu egale etmek için mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak. En fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanına sahip Rıza Kayaalp için bu şampiyona ayrı bir önem taşıyor.

Kariyerinde 11 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Rıza, Zagreb'de altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olacak.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında altın, 2011'de ise gümüş madalya aldı.

Kürsünün zirvesini geçen yıl rakiplerine bırakmadı

Grekoromen stil 130 kiloda son Avrupa şampiyonu Rıza, geçen yıl aynı zamanda Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesine çıktı. Rıza, böylece 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Geçen yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olan milli sporcu, Dünya Güreş Birliğinin 2022 dünya sıralamasında grekoromen stil 130 kiloda zirvede yer aldı.

Türk sporunun en önemli isimlerinden Rıza Kayaalp'in kariyerinde ayrıca 3 olimpiyat madalyası bulunuyor.

Milli güreşçi Londra 2012 ve Tokyo 2020'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak kariyerini zirvede tamamlamayı amaçlıyor.

Kayaalp: "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum"

Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluğu sayısında Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu Hırvatistan'da egale etmeyi, seneye de kırmayı hedeflediğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında sona yaklaştıklarını belirten Rıza, "Şu an kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Geçen yıl 11. kez Avrupa şampiyonu olmuştum. Elde edilmesi kolay bir başarı değil. Özellikle grekoromen stilde bu kadar şampiyon olmak çok zor." diye konuştu.

Bu yılki Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Rıza, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa şampiyonalarında final sayısında Karelin'i yakaladım, madalya sayımız da aynı ama şampiyonluk sayısında gerideyim. 12. kez Avrupa şampiyonu olup, Karelin'in rekorunu egale etmek istiyorum. Hırvatistan'da kürsüde yer almam durumunda Avrupa şampiyonalarında madalya sayısı olarak Karelin'i geçmiş olacağım. Karelin efsane bir sporcu, 12 Avrupa, 9 dünya şampiyonluğu var. Dolayısıyla rekorunu egale etmek ve kırabilmek önemli bir başarı olur."

Rıza Kayaalp, takım halinde de dereceye girmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Takım olarak bol madalyalı bir şampiyona geçirmeyi hedefliyoruz. Herkes ona göre çalışmasını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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