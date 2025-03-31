RAMS Başakşehir, konuk olduğu ikas Eyüpspor'u yendi
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-1 yendi.
İstanbul
İlk yarı
9. dakikada Emre Akbaba'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte topu kontrol eden Robin Yalçın şutunu çekti. Kalesini zamanında terk eden Berke Özer, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada sol çizgide aldığı topla içe katederek yay civarına kadar sokulan Yusuf Sarı'nın yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada konuk takım öne geçti. Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahası içi sağ kanatta son çizgiye yakın bölgede buluşan Crespo bekletmeden meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Ön direkte Umut Güneş'in vurduğu top kaleci Berke'den döndü. Umut, önünde bulduğu meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale önünde Robin Yalçın'dan sekerek arka direğe açılan topa Brnic sert vurdu. Meşin yuvarlak Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
26. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu santra noktasında Ömer Ali Şahiner'den çalan Halil Akbunar, ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Halil, topu yanında atağa katılan Ampem'e verdi. Ganalı futbolcuya meşin yuvarlağı ağlara göndermek kaldı: 1-1.
29. dakikada Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Piatek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı santrforun şutunda ayakta kalan Berke, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Maçın devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.
İkinci yarı
57. dakikada Yalçın Kayan'ın ceza yayı içinden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
74. dakikada turuncu-lacivertli ekip bir kez daha öne geçti. Orta sahada aldığı topu sağ kanatta Yusuf Sarı'ya oynayan Kemen, ceza sahasına koşusuna devam etti. Yusuf'un yerden ortaladığı meşin yuvarlak oluşan karambolde altıpas önünde yükseklik kazandı. Kalabalıkta röveşataya kalkan Kemen, şık bir şekilde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
80. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte savunma oyuncusu Ba kafayla ceza sahası dışına gönderdi. Sol çaprazdaki Umut Meraş'ın gelişine şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
86. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Muhammed'in uzun oynadığı topu orta alandaki Keny kafayla indirdi. Sol kanatta çizgi üzerinde meşin yuvarlağı alan Yusuf Sarı, ceza sahasına kadar sürdüğü topa düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı: 1-3.
90+3. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasındaki Hamza Akman'ın uzaklaştıramadığı top Keny'de kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerindeki plase vuruşunda kaleci Berke soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
Karşılaşma konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
RAMS Başakşehir cephesi
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 3-1 kazandıkları ikas Eyüpspor maçında bir isyan başlatarak galip geldiklerini söyledi.
Atan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kendileri için çok önemli bir maç oynadıklarını aktaran Atan, "Bir isyan başlatmamız gerekiyordu. Futbolcularım buna uygun bir maç oynadı. Kaybettiğimiz Trabzonspor karşılaşmasının artılarını bu maça getirmek istedik. Son 1 haftadır oyuncularımın gözlerinin içinde bu ateşi hissettim. Kendilerine bir isyan başlatmak istediğimizi söyledim. Bu maçın sloganı bulunduğumuz duruma, özellikle deplasmanda oynadığımız kötü futbola isyan etmekti. Uzun bir aradan sonra deplasmanda iyi oynayarak ve galip gelerek haftayı kapattık. Şimdi bir diğer isyan ve final maçı olan Konyaspor müsabakasına hazırlanmaya başlayacağız." diye konuştu.
Milli ara öncesinde ligin 28. haftasında 3-0 kaybettikleri Trabzonspor müsabakasından sonra istifa sinyali veren Çağdaş Atan, sonrasında yaşadıkları süreci şöyle anlattı:
"Başkanımız ve yönetimden duyduğumuz güvenden şüphemiz yoktu. Böyle ortamlarda güven oyunu almak istersiniz. Ben de sözü başkanımız ve yönetim kurulumuza bırakmak istedim. Onlar da çok net bir şekilde yola benimle devam etmek istediklerini ve bana güvendiklerini söylediler. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirmiş olduk. Zaten benim bu güvenden şüphem yoktu. Ancak bazen insanlara söz hakkı da vermeniz gerekiyor. Sorumlu olduğumuz, hesap vermemiz gereken yer orası. Onlar da tercihlerini devam olarak kullandı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci toplantımızı da oyuncularımızla yaptık. Oyuncularımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Onlara benden vazgeçip vazgeçmediklerini, aramızda güvenin zedelenip zedelenmediğini, antrenman ve oyun kalitesi ile sisteme bağlılık devam ediyor mu diye sordum. Oradan da yüzde 100 güven oyu ile çıktık ve yolumuza devam etme kararı aldık. Bu bazen benim bazen de yönetimin elinde olan bir karar ama şu anki durumumuzda yönetim, teknik ekip ve futbolcu var. Birbirimize güven tazelediğimiz 2 hafta geçirdik. Bu pozitiflik bugün sahaya yansıdı. Ancak bu bizim normalimiz olmalı. Çok fazla patinaj çektik, yara aldık. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu."
Çağdaş Atan, sezon sonu hedefleriyle ilgili, "Önümüzde 9 final maçımız var. Bugün onunculuktan altıncılığa yükseldik. Bu sezon 2 sıra daha yukarısını hedefliyoruz. Yapabilirsek doğrudan, yapamazsak da 5. olarak Türkiye Kupası galibini bekleyerek Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kolay değil. Zor bir fikstürümüz var. Bu süreçte üç büyük maç oynayacağız. Bunların üstesinden gelebilecek kalitemiz ve oyun gücümüz var. Yeter ki istikrarlı şekilde oyunumuzu sürdürelim." ifadelerini kullandı.
ikas Eyüpspor cephesi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri RAMS Başakşehir'e 3-1 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, fiziksel olarak sorun yaşadıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi.
Turan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sözlerine hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ı anarak başlayan Arda Turan, "Volkan Konak, çok değerli bir sanatçıydı. Bizim de arkadaşımız, ağabeyimiz diyebileceğimiz bir dostluğumuz vardı. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum." dedi.
Maçı değerlendiren eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, "Maç planladığımızın dışında değildi ancak zaman zaman birebir temasta bize üstünlük sağladılar. Maça iyi başlamamıza rağmen golü yedik. Gole cevap verdiğimiz anda iyi oynamıyorduk. 10'a 10 baskılarda zaman zaman çözümler bulduk. Bu anlarda da karşı kaleye gidebildik. İkinci yarının başında savunmamız daha dengeliydi. Rakibin etkili ve birebiri iyi oynayabilen oyuncuları var. Yusuf Sarı da bunlardan biri. Kemen girdikten sonra 2 gol yedik. Benim sistemimi oynamak için fiziksel kalite çok önemli. Ancak cezalılar ve sakatlıklar var. Sebeplerin arkasına sığınmıyoruz ama Melih arka adale sakatlığından döndü, Yalçın üst adalesi yırtıkken oynuyor. İkisine de teşekkür ediyorum. Mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul etmiyorum, etmeyeceğiz. Ancak oyuncularımın verdiği emek ve mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. İlk yarıdan sadece 2 puan gerideyiz. Hedeflerimize doğru yürüyoruz. Bulunduğumuz durum ve şartlar açısından sorunları konuşmamamız ve yansıtmamamız, bu acıyı çekmediğimiz anlamına gelmez. Pes edecek de değiliz. Her maç daha iyi oynayabilmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Arda Turan, ara transfer döneminde kulübün mali yapısını kabullenerek transfer yapmadıklarını belirterek, "Eyüpspor'un gelir-gider dengesi ve sürdürülebilirlik için kulübün transfer politikasına saygı duyduk. En azından antrenman kalitesini koruyabilmek için ara transferde 2-3 oyuncu almamız gerekirdi. Zaman zaman 13-14 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Bunu başkanımızla konuşarak bu düşüşü kabullendik. Amacımız ilk başta ligde kalmaktı. Bu durumu kabullenmek mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ligin ilk yarısında başladığımızda buralardan beraberlik çıkarmıştık. Oyunumuz üzerine çalışıyoruz. Oyuncularım çok yıprandı. Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro çok fazla maç oynadı. Onları hiç değiştirip dinlendiremiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Durumun farkındayız. Elimizde iyi takım olduğunda nasıl domine ettiğimizi bu ülkeye gösterdik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.