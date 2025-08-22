Dolar
Spor

Rallikros yıldızları, TOSFED İstanbul Park'ta çifte final için buluşacak

FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nın final hafta sonu, 20-21 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Salih Ulaş Şahan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Ankara

TOSFED'in açıklamasına göre, "World RX of Türkiye" adıyla düzenlenecek organizasyonda elektrikli ve benzinli araçların karşı karşıya geleceği "teknolojilerin savaşı" yarı asfalt, yarı toprak parkurda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, Dünya Şampiyonası'nın son iki ayağı ve Avrupa Şampiyonası'nın son yarışı yapılacak. Böylece İstanbul Park'ta hem dünya hem de Avrupa şampiyonları belli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Geçtiğimiz yıl FIA yetkilileri tarafından sezonun en başarılı yarışı olarak nitelenen World RX Türkiye organizasyonunu, bu kez Avrupa Şampiyonası ile beraber düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. FIA, TOSFED'e güvenerek bu sezonki tek çift yarış hafta sonunu bizim organize etmemizi istedi. Biz de öncelikle öğrencilerimizi ve gençlerimizi düşünerek tüm yarışseverler için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuk. Bu yıl çok daha fazla takımın katılacağı, hem sporumuzun hem de ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir etki yaratacak dünyanın en heyecanlı yarışlarından birisine tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

