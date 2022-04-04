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Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisine, kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
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Spor

Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa 7'li Konferans Şampiyonası

Türkiye 7'li Ragbi A Milli Takımı 5-6 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilecek Avrupa 7'li Konferans Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Zekeriya Karadavut   | 04.04.2022
Ragbi Milli Takımı'nda hedef Avrupa 7'li Konferans Şampiyonası

Aksaray

Hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Milli Takım, günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Türkiye 15'li ve 7'li Ragbi Milli Takım Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, AA muhabirine, konferans turnuvası için Aksaray'da kampa girdiklerini söyledi.

Bu yıl düzenlenecek organizasyonlar için ilk kampları olduğunu belirten Ngue, şöyle konuştu:

"Kampımızın üçüncü günü, çalışmalarımız iyi gidiyor. Sabah oyuncularımıza psikolojik, hız gibi testler yapıyoruz. Akşam çalışmalarımızda ise maçlar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda oyuncularımıza stratejik ve taktik yönden bilgi veriyoruz. Oyuncularımızın ragbi tekniklerine bakıyoruz. Milli takım olarak Konferans Liginde mücadele ediyoruz. Ligde iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. İyi çalışıyoruz, iyi neticeler alıp bir üst klasmana çıkacağız. 7'li ragbi artık olimpik bir spor. Bizim de hedefimiz öncelikle Avrupa 7'li Konferans Şampiyonası'ndan madalya kazanmak ardından da olimpiyatlara katılmak."

"İyi bir kamp ortamı var"

Milli sporcu Kerim Cömert ise 16 yaşında ragbi sporuna başladığını dile getirdi.

Avrupa 7'li Konferans Şampiyonasına sıkı bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Cömert, "Şu ana kadar her şey yolunda. Çift antrenmanla geçiyor günlerimiz. İyi bir kamp ortamı var. İnşallah bu çalışmalarımızın karşılığını önümüzdeki şampiyonada alırız ve oradan da olimpiyatlara katılabiliriz. Her sporcunun hayalidir olimpiyatlara katılmak." ifadesini kullandı.

Cömert, ragbinin çok keyifli bir spor olduğunu da sözlerine ekledi.


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