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Spor

Prof. Dr. Mehmet Günay, Avrupa Üniversite Sporları Birliği üyeliğine seçildi

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Günay, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) üyeliğine seçildi.

Fatih Gazioğlu   | 16.09.2021
Prof. Dr. Mehmet Günay, Avrupa Üniversite Sporları Birliği üyeliğine seçildi Fotoğraf: Türkiye Üniversite Sporları Fed. - Anadolu Ajansı

Ankara

Aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Asbaşkanı olan Mehmet Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu üyelikle Avrupa ve dünya üniversite sporlarında artık söz sahibi bir ülke olacağını söyledi.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılan seçimlerde 43 ülkenin 33'ünün desteğiyle seçildiğini vurgulayan Günay, "Türkiye adına oradaydım. Yapılan genel kurulda ilk turda 25 aday arasından seçildim. Bundan sonra yapılacak faaliyetlerde Türkiye de söz sahibi olacak. Ülkemiz adına çok önemli bir gelişme, o açıdan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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