Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası sürüyor
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı "Marmaris Ege Rallisi" Muğla'da devam ediyor.
Muğla
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 45 otomobil ve 90 sporcu yarışıyor.
Bugün Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 8 kilometrelik Kuyucak etabıyla start alan ekipler, 14,25 kilometrelik Akyaka (Sarnıç) etabını geçtikten sonra 20,80 kilometrelik Powerstage olmak üzere 3 asfalt özel etapta yarışıyor.
Bol virajlı ve zorlu etaplarda 45 ralli pilotunun kıyasıya mücadelesini ralli tutkunları özel alanlardan ilgiyle takip ediyor.
Organizasyonun ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yapılacak.
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