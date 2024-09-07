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Spor

Paris 2024'ten rekorla dönen Aysel Önder, 2028 paralimpik oyunlarına odaklandı

Paralimpik madalyalı özel sporcu Aysel Önder, "İnanıyorum ki Los Angeles 2028'den altın madalyayla ülkemize döneceğiz." dedi.

Metin Aydemir  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Paris 2024'ten rekorla dönen Aysel Önder, 2028 paralimpik oyunlarına odaklandı Fotoğraf: Berkan Çetin - AA

İzmir

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda dünya rekoru kıran, finalde gümüş madalya kazanan özel sporcu Aysel Önder, yurda döndü.

Paris 2024'te kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran, finalde ise gümüş madalya alarak tarihe geçen Aysel Önder, İzmir Adnan Menderes Havalimanı VIP Terminali'nde minik sporcular tarafından karşılandı.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen Önder, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hedef 2028'de altın madalya

Önder, Los Angeles 2028'de altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Paris 2024'ün ilk olimpiyatı olduğuna dikkati çeken Önder, "Elemelerde rekor kırdım ama finalde yolunda gitmeyen bazı şeyler oldu. O yüzden gümüş madalyayla ülkemize döndük. İnanıyorum ki Los Angeles 2028'den altın madalyayla ülkemize döneceğiz. Şimdi 2028'e odaklandım." diye konuştu.

Özel çocukların yetiştirilmesinde ailelerin rolüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Önder, "Çocukların her zaman spor yapmalarına izin verebilirler. Arkasında dursalar çocuklar kesinlikle çok daha iyi yerlere gelebilir. Engel olmamak lazım." dedi.

Antrenör Damla Tan da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda "kırılamaz" bir rekora imza attıklarına dikkati çekti.

Finalde yaşanan taktiksel hataları düzelteceklerini anlatan Tan, "Öncelikle gelecekteki hedefimiz 2028 Los Angeles olimpiyatları. Orada tekrar rekor kırıp altın madalyayla dönmeyi düşünüyoruz. Aysel'in Paris'teki motivasyonunu daha çok psikoloğumuz sağladı. Orada sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklediği hem fizyoterapistler, hem de psikologlar vardı. Takım arkadaşlarıyla da sosyalleşince gayet motive yarışmaya çıktık." ifadelerini kullandı.

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