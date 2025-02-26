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Spor

Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile özel sporcular para atletizm ve judo milli takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Fatih Çakmak  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Ankara

Özel sporcular videolu mesajda hep birlikte "Cumhurbaşkanım iyi ki varsınız, doğum gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyoruz" şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ilettiler.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın da "Özel sporcularımız son 20 yılda altın çağını yaşamaktadır. Engelleri aşmış Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş, Paris Paralimpik Oyunları'nda rekorlar kırmış, cumhuriyet tarihinin madalyalarını kazanmış özel sporcularımızın bu başarılarını kazanmasında maddi ve manevi desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız iyi ki varsınız, doğum gününüz kutlu olsun." mesajını paylaştı.

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