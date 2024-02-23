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Spor

Özel atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede 57.54'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Fatih Çakmak  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Özel atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims şehrinde devam eden şampiyonada Aysel Önder, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

İkinci günde madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın:

Aysel Önder - 400 metre dünya rekoru

Mustafa Yıldırım - Sırıkla yüksek atlama

Gümüş:

Mustafa Yıldırım - 60 metre engelli

Mustafa Yıldırım - 5000 metre yürüyüş

Fatma Damla Altın - Uzun atlama

Reyhan Taşdelen - 60 metre engelli

Bronz:

Esra Bayrak - Uzun atlama

Muhammet Atıcı - Gülle atma

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