Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, TBMM'de Genel Kurul'a hitap ediyor
Otomobil sporcusu Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon oldu

Alp Aksoy, F4 otomobillerinin kullanıldığı Formula Trophy Serisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Otomobil sporcusu Alp Aksoy, Formula Trophy'de şampiyon oldu

Ankara

15 yaşındaki Alp, Birleşik Arap Emirleri'nde düzenlenen 7 yarışlık seride Mumbai Falcons takımı adına mücadele etti.

Alp, Dubai şehriyle aynı adı taşıyan pistteki 3 ve başkent Abu Dabi'de bulunan Yas Marina Pisti'ndeki 4 yarışta, 2'si birincilik olmak üzere 4 kez podyuma çıktı.

Çaylak olarak katıldığı şampiyonada 105 puan toplayan Alp, İtalyan Niccolo Maccagnani'nin 29 puan önünde pilotlar klasmanını zirvede tamamladı.

