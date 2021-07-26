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Spor, Tokyo 2020

Olimpiyatların üçüncü gününde erkek ve kadın basketbolunda ikişer maç oynandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde basketbolda 4 maç yapıldı.

Erkan Tiryaki   | 26.07.2021
Olimpiyatların üçüncü gününde erkek ve kadın basketbolunda ikişer maç oynandı

Tokyo

Saitama Super Arena'da erkekler C Grubu'nda Slovenya, NBA yıldızı Luka Doncic'in 48 sayı atarak tarihe geçtiği maçta Arjantin'i 118-100 yendi.

Aynı grupta İspanya ise ev sahibi Japonya'yı 88-77 yendi.

Kadınlarda ise basketbol heyecanı A Grubu maçlarıyla başladı. İspanya, Güney Kore'yi 73-69 yenerken, son Avrupa şampiyonu Sırbistan ise Kanada'yı 72-68 mağlup etti.

Basketbolda heyecan yarın kadınlarda oynanacak 4 maçla devam edecek.

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