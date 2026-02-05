Dolar
Dünya

Slovenya’da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması gündemde

Slovenya’da 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını da öngören yasa tasarısının hazırlanacağı belirtildi.

05.02.2026
Slovenya’da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişiminin kısıtlanması gündemde

Kosova

Slovenya medyasında yer alan haberlere göre, Slovenya Başbakan Yardımcısı Matej Arcon, bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayacak yasa tasarısının Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacağını söyledi.

Tasarı kabul edilmeden önce taslağın uzmanlar ile Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini aktaran Arcon, yasal çerçevenin hazırlanmasına farklı ülkelerin uygulamaları örnek alınarak karar verildiğini vurguladı.

Arcon, bu konunun Avrupa ve dünya genelinde son haftalarda çok tartışıldığına dikkati çekerek, “Bu adımla hükümet olarak çocuklarımızı önemsediğimizi de gösteriyoruz.” diye konuştu.

Hükümetin içerik paylaşımının yapıldığı sosyal ağları düzenlemek istediğini kaydeden Arcon, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını örnek gösterdi.

Arcon, “Bu ilkeler uzmanların katkısıyla daha da geliştirilecek ve elbette çocuklar ile gençleri koruma amacıyla sosyal ağların kullanımını sınırlandıracak yasal bir altyapı hazırlanacak.” dedi.

İlgili konular
