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Olimpiyat üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum

Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyayı getiren milli judocu Recep Çiftçi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Mustafa Çavuş   | 08.04.2022
Olimpiyat üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 26 yaşındaki Recep Çiftçi, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Çiftçi, AA muhabirine, spor hayatının güreşle başladığını söyledi. Antrenörü sayesinde judo yapmaya başladığını ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 60 kiloda bronz madalyayı Türkiye'ye getirdiğini belirten Çiftçi, judoda elde ettiği başarılara yenilerini eklemek istediğini vurguladı.

Çiftçi, 2015 yılında judoya başladığına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Güreş ile spora başlamıştım. Antrenörüm keşfetti judoya başlattı. Kendisi de 3 ay önce vefat etti. Ben judo yapmayacaktım. Allah razı olsun ondan. Güreşte de milli sporcuydum. Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandım. 2015 yılında judoya başladım. Ondan sonra her yıl Türkiye şampiyonlukları kazandım. Judoya başladıktan bir ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra fazla judo bilgim olmadan dünya oyunlarına katıldım. Orada ilk maçta elendim. Ondan sonra daha çok hırslandım, daha çok çalıştım. Altı ay sonra Avrupa şampiyonasında üçüncü oldum. Daha sonraları uluslararası şampiyonalarda madalyalar kazandım."

Tokyo'daki oyunların kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Çiftçi, "Şimdi 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlanıyorum. Bu yıl 5 tane müsabakamız var. Bu sene bu müsabakalarda derece yapıp olimpiyatı bu seneden garantileyip seneye daha çok olimpiyatlara hazırlanmak istiyorum. Hedefim 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. İnşallah orada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

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